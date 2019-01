Metro Exodus includerà la Photo Mode dal giorno del lancio

Deep Silver e 4A Games hanno oggi confermato che Metro Exodus includerà la funzione Photo Mode, disponibile dal giorno d'uscita, il 15 febbraio, per Xbox One, PlayStation 4 e PC.

"La Photo Mode è stata una delle funzioni più richieste dalla community di Metro," ha affermato Jon Bloch, Executive Producer presso 4A Games. "È una funzione relativamente rara negli sparatutto in prima persona, ma il team è determinato ad includerla e ad offrire ai fan di Metro l'opportunità di catturare le proprie storie dalle desolate terre russe."

La Photo Mode sarà disponibile su tutte le piattaforme, mentre i giocatori su PC beneficeranno inoltre del supporto per Ansel, il software di acquisizione di screenshot di NVIDIA.

Il reveal della Photo Mode è il primo di una serie di annunci di Metro Exodus che arriveranno questa settimana: unisciti a noi domani per assistere all'epico Story Trailer e rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

A PROPOSITO DI METRO EXODUS

Anno 2036.

Un quarto di secolo dopo che la guerra nucleare ha devastato la Terra, qualche migliaio di sopravvissuti resta ancora aggrappato alla propria esistenza sotto le rovine di Mosca, nei tunnel della Metro. Hanno lottato contro gli elementi della natura avvelenati , hanno combattuto bestie mutanti e fenomeni paranormali e sofferto per la guerra civile.

Ma ora, nei panni di Artyom, dovrai lasciare la Metro e guidare una banda di Spartan Rangers verso un incredibile viaggio attraverso il continente nella Russia post apocalittica in cerca di una nuova vita a Est.

Metro Exodus è un epico sparatutto in prima persona, story-driven di 4A Games che combina combattimenti e modalità stealth con l'esplorazione e il survival horror in uno dei più profondi e completi mondi di videogiochi mai creati.

Esplora la natura selvaggia della Russia in ampi livelli non lineari e segui una storia affascinante che si estende per un intero anno attraverso primavera, estate e autunno fino alle profondità dell'inverno nucleare.

Ispirato ai romanzi di Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus continua la storia di Artyom all'interno della più grande avventura Metro mai vista.