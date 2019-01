Mortal Kombat XI: The Reveal: Radio 105 partner ufficiale dell'evento Warner Bros.

Radio 105, da sempre vicina al mondo dei videogiochi, avrà un suo inviato all'evento mondiale 'Mortal Kombat XI: The Reveal', creato per celebrare l'arrivo di Mortal Kombat 11, il picchiaduro di Warner Bros. Entertainment. L'evento vedrà la presenza dell'inviato speciale di Radio 105 Bryan Ronzani grande appassionato di videogiochi. L'evento si svolgerà a Londra il prossimo 17 gennaio.

In palio due biglietti per essere presenti all'evento: partecipare al contest è semplice ed immediato, basta andare su www.105.net nell'apposita area, fino al 10 gennaio, per avere la possibilità di vincere un viaggio più ingresso per 2 persone all'evento, accompagnati da Bryan Ronzani "Bryan Box".

Media partner della Milano Games Week, Radio 105 è il network di riferimento del mondo del game. Quello dei giovani amanti dei videogiochi è infatti un pubblico naturalmente affine a una radio che fa dell'intrattenimento, dell'attenzione alla musica a 360 gradi e dell'innovazione la propria cifra distintiva.

L'intero evento verrà trasmesso dalle ore 19: 00 in diretta sul canale Twitch di PG Esports, la società dedicata al gaming competitivo del Campus Fandango Club. La diretta sarà condotta dai caster: Adriano "Il Merlo" Milone e Pietro "PeterLaw" Virgilio.