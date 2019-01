Pikuniku: l'interessante gioco che unisce elementi puzzle ed esplorazione è disponibile gratuitamente per gli utenti Twitch Prime prima del lancio ufficiale

Il gioco che unisce esplorazione ed elementi puzzle di Digital Devolver, Pikuniku, č attualmente gratuito per tutti i membri di Twitch Prime prima che il titolo venga ufficialmente lanciato piů avanti questa settimana.

Come segnala Twinfinite, gli abbonati Twitch Prime possono richiedere il gioco per PC gratuito da oggi fino a mercoledě 23 gennaio in quella che viene definita una fase di "accesso anticipato". Twitch ha confermato che tutti coloro che richiederanno l'offerta gratuita saranno in grado di tenere il gioco per sempre, prima del lancio ufficiale del 24 gennaio.

"Pikuniku č un gioco di esplorazione e puzzle assurdamente meraviglioso che si svolge in un mondo strano ma giocoso dove non tutto č felice come sembra", secondo la descrizione su Steam del gioco. "Aiuta personaggi peculiari a superare le lotte, scoprire una cospirazione statale profonda e iniziare una piccola rivoluzione divertente in questa deliziosa avventura distopica!"

Twitch Prime offre anche un pacchetto di giochi Devolver Digital e altri titoli gratuiti fino al 31 gennaio:

Broforce

Hotline Miami

Hotline Miami 2: Wrong Number

The Messenger

Strafe

Crossing Souls

The Swords of Ditto

Bomber Crew

Hyper Light Drifter

Orwell

République

Che ne dite?