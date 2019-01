Alcuni fan di Anthem hanno messo insieme la mappa completa del mondo di gioco, e non sembra così grande

Alcuni utenti Reddit, fan dell'attesissimo Anthem, hanno messo insieme quella che dovrebbe essere, a loro detta, l'intera mappa di gioco di Anthem mettendo insieme le informazioni collezionate da tutti i filmati del gioco che abbiamo avuto occasione di vedere fin ora.

Ebbene, come riporta Gamingbolt, non sembra poi così vasta. La mappa, di cui riportiamo di seguito l'immagine, apparentemente sembra attraversabile da un'estremità all'altra. Come avrete notato, in Anthem potremo volare scorrazzando liberi da una parte all'altra per il mondo di gioco, e il fatto di volare non ci permette di avere un idea esatta della distanza che stiamo percorrendo, ma a giudicare dalla mappa messa insieme dai fan non sembrerebbe un mondo poi così vasto.

Scopriremo che sarà davvero così solo a gioco uscito, per cui non resta che rimanere in attesa della demo VIP, la quale sarà disponibile per tutti la prossima settimana.

Anthem uscirà il 22 febbraio per PS4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate?