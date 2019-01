Anche Apple entra nel mercato del gaming?

Il gaming su dispositivi mobile è diventato una fetta molto importante dal punto di vista finanziario dell'intera industria videoludica, e se da un lato ora come ora Apple non fa propriamente parte di questa realtà molto presto le cose potrebbero cambiare.

La Mela Morsicata, casa produttrice di uno dei marchi più famosi al mondo, starebbe infatti lavorando ad un servizio in abbonamento, in pieno stile Netflix, ma applicato ai videogiochi mobile.

Per quanto riguarda dati più precisi come prezzo degli abbonamenti e libreria di titoli offerti, ora come ora si brancola ancora nel buio ma dalle voci circolanti sembra che Apple abbia dato il via ai contatti con i publisher almeno da metà 2018. Non è nemmeno esclusa la possibilità che Apple stessa pubblichi in prima persona comportandosi da publisher per qualche esclusiva per i sui dispositivi, riporta Ibtimes.

Cosa ne pensate di questa eventualità?