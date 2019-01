Svelati alcuni retroscena sul perché lo sviluppo di Metroid Prime 4 riprenderà da zero

L'attesa per Metroid Prime 4 si farà più lunga del previsto, come ormai saprete. Qualche giorno fa è stato confermato che i lavori riprenderanno da zero insieme a Retro Studios, team che, a quanto pare, avrebbe anche cancellato un suo progetto per lavorare al nuovo capitolo della serie.

Ma perché si è deciso di ripartire da zero con lo sviluppo? Grazie a Imran Khan, senior editor di Game Informer, forse possiamo dare una risposta a questa domanda.

Come riporta Mynintendonews, secondo il giornalista il problema è legato al fatto che lo sviluppo del gioco è stato troppo diviso e frammentato su studi dislocati in varie zone del mondo.

Internal thinking was that it needs to be all under one roof to right the ship. Interestingly, Retro made the pitch for their involvement and put together a demo that Nintendo liked.