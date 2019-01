Detroit: Become Human ha venduto circa 3 milioni di copie e Quantic Dream punta ad espandersi

Detroit: Become Human è l'ultima fatica di Quantic Dream pubblicata in esclusiva PS4 lo scorso marzo, il titolo ha riscosso un notevole successo, con circa 3 milioni di copie vendute.

Come riporta WCCFTECH, durante una recente intervista il fondatore di Quantic Dream David Cage ha commentato questo risultato, svelando inoltre che la compagnia punta ad espandersi dai circa 200 dipendenti assunti al momento a 300:

"Detroit potrebbe essere qualcosa di radicale per alcune persone ma per noi la cosa più importante è il modo in cui i giocatori hanno valutato il gioco, che si è tradotto nel più grande successo commerciale che il nostro studio abbia mai registrato. A 8 mesi dalla pubblicazione siamo a circa 3 milioni di copie vendute nel mondo come esclusiva PlayStation. Il gioco ha registrato fortissimi consensi in Giappone e in tutta l'Asia."

Cage ha poi annunciato che lo studio punta ad espandersi notevolmente, il prossimo obiettivo è infatti arrivare a 300 dipendenti:

"Si, ora stiamo assumendo figure in diversi settori, dalla produzione e programmazione al game design. Stiamo cercando talenti che vogliono lavorare su un progetto molto ambizioso. Il team era composto da 200 persone ai tempi di Detroit ed il nostro obiettivo è quello di raggiungere circa 300 persone."

Cosa ne pensate di questi notevoli risultati? Detroit: Become Human è disponibile in esclusiva PS4.