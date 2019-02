EA e Respawn annunciano Apex Legends: il battle royale free-to-play ambientato nel mondo di Titanfall è già disponibile

Oggi Electronic Arts Inc. e Respawn Entertainment lanciano Apex Legends. Uno sparatutto gratuito in stile Battle Royale disponibile da adesso su Origin per PC e su PlayStation 4 e Xbox One. Ambientato nell'universo Titanfall, Apex Legends punta a rivoluzionare il genere Battle Royale con un cast di Personaggi Unici, gameplay di squadra, meccaniche innovative e altro ancora.

Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale di EA:

Apex Legends offre un'esperienza Battle Royale di squadra in stile unicamente Respawn.

I giocatori potranno selezionare una delle otto Leggende - ognuna con le proprie abilità e stili di gioco unici - e la squadra che riesce a sopravvivere vince. I combattenti possono scegliere tra personaggi unici come Bloodhound, il localizzatore che può vedere la recente attività nemica sulla mappa, o Lifeline, un medico sul campo di battaglia che può proteggere i compagni di squadra e salvarli sul punto di morte. Squadre equilibrate e lavoro di squadra sono fondamentali, poiché ogni Leggenda è facile da scegliere e conoscere, ma è difficile da padroneggiare.

"Il nostro obiettivo in ogni gioco che produciamo è che il giocatore entri con un'idea e se ne esca con una storia" afferma Drew McCoy, Lead Producer di Apex Legends, "Stiamo creando un gioco che non solo offrirà un'esperienza divertente e indimenticabile al momento del lancio, ma qualcosa che possiamo continuare a far crescere per molto tempo a venire."

Apex Legends mette in mostra diverse innovazioni all'avanguardia nel genere, fin dall'inizio della partita. Una volta che i giocatori sono pronti all'azione, sceglieranno il loro punto di atterraggio con il sistema Jumpmaster, dando ad ogni squadra il pieno controllo su dove cadranno.

È più intelligente puntare dritto al bottino più prezioso e rischiare un conflitto precoce con altre squadre, oppure costringere una delle aree periferiche a sferrare un attacco e lasciare che le altre squadre si combattano tra di loro?

Le innovazioni non si fermano qui, infatti Apex Legends mette a disposizione trasmettitori di rientro, location in cui i compagni di squadra sconfitti possono essere rianimati, un sistema di comunicazione Ping che consente ai giocatori di interagire con nemici, armi, luoghi e altro premendo un pulsante e un sistema di inventario intelligente che collega automaticamente attrezzatura ed equipaggiamento alle armi appropriate. Il tutto crea un'esperienza di battaglia diversa da qualsiasi altra, grazie all'impegno di Respawn nello sviluppare qualità e divertimento.

La prima stagione di Apex Legends è programmata per partire a Marzo e darà ai giocatori l'opportunità di acquistare un Battle Pass per accedere agli esclusivi oggetti cosmetici guadagnati attraverso il gameplay. Apex Legends seguirà un modello stagionale con ogni stagione a tema portando nuovi contenuti al gioco sotto forma di nuove armi, nuove Leggende, nuove skin e altro ancora.