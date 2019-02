Bandai Namco annuncia che la pubblicazione di SoulCalibur VI è stata un successo

Oggi Bandai Namco ha annunciato che la recente pubblicazione di SoulCalibur VI è stata un vero e proprio successo e che grazie ad essa i conti della compagnia sono tornati in attivo.

Come riporta Twinfinite, i dati rilasciati da Bandai Namco sono relativi all'ultimo trimestre del 2018 e mostrano un incremento delle vendite pari al 109% e profitti del 130% superiori allo stesso periodo del 2017. Riguardo Soulcalibur 6, non sono stati ancora pubblicati i dati precisi, tuttavia (come già detto sopra) Bandai Namco è molto soddisfatta della pubblicazione del celebre picchiaduro.

Ecco quanto riportato sulla pagina Steam del gioco:

Meccaniche di combattimento tutte nuove! Taglio invertito: blocca l'assalto del tuo avversario e contrattacca!

Carica dell'anima: Sfrutta un potenziamento temporaneo e ribalta le sorti della battaglia.

Scatena attacchi aggiuntivi in questa modalità! Sfrutta i colpi mortali per abbattere anche gli avversari più temibili!

STORIA: Continua la trama del primo SOULCALIBUR nel XVI secolo con personaggi tutti nuovi nelle Cronache dell'anima.

Diventa l'eroe in Bilancia dell'anima, affronta gli avversari e colleziona oggetti!

Ampia varietà di modalità di gioco! Affronta giocatori da tutto il mondo in modalità Online!

Personaggio ospite Geralt, dalla serie di the Witcher di CD Projekt Red, si unisce alla battaglia!

SoulCalibur VI è disponibile su PC, Xbox One e PC.