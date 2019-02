Warner Bros. annuncia la data di uscita di The LEGO Movie 2 Videogame per console e PC

Dall'1 marzo sarÓ disponibile The LEGO Movie 2 Videogame, una nuova avventura che ci immergerÓ a suon di costruzioni nel mondo LEGO su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Warner Bros. per tutti i dettagli in merito:

Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group annunciano che dal 1 marzo sarÓ disponibile The LEGO« Movie 2 Videogame. Il gioco Ŕ ispirato alla nuova avventura animata sul grande schermo The LEGO« Movie 2: Una Nuova Avventura di Warner Bros. Pictures, ora al cinema. The LEGO« Movie 2 Videogame sarÓ per Nintendo Switch™, il sistema digitale d'intrattenimento PlayStation« 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X, e PC al prezzo consigliato di 39,99 €. La versione fisica per Nintendo Switch™ sarÓ invece disponibile dal 28 marzo 2019.

The LEGO« Movie 2 Videogame si basa sugli eventi di The LEGO« Movie 2: Una Nuova Avventura e ha inizio nelle terre desolate di Apocalisseburg, dove degli invasori alieni hanno raso al suolo Bricksburg! Emmet, Lucy e una fantastica banda di amici oltrepassano i confini del loro mondo per salvare i compagni dai bizzarri abitanti del remoto Sistema Sorellare.

"The LEGO« Movie 2 Videogame ricrea le ambientazioni e le azioni incredibili tratte sia dal seguito che dal primo successo del 2014 The LEGO« Movie. I ragazzi possono vestire i panni di Emmet, Lucy e di altri adorabili personaggi", ha dichiarato Arthur Parsons, responsabile della progettazione di TT Games Studios. "Familiari e amici possono viaggiare insieme per compiere le missioni e accumulare reliquie nascoste con cui completare le proprie collezioni in fantastici ambienti e luoghi dei mondi LEGO« che prendono vita con un'incredibile varietÓ di veicoli e creature".

"Fantasia e creazione sono i marchi di fabbrica di LEGO«, e The LEGO Movie 2 Videogame rispetta questo impegno", ha dichiarato Sean William McEvoy, vicepresidente del settore App e giochi digitali, The LEGO Group. "Le costruzioni basate sulle missioni daranno pi¨ potere ai giocatori e ne stuzzicheranno la creativitÓ, offrendo la possibilitÓ di costruire oggetti ovunque vogliano per risolvere gli enigmi".

I giocatori potranno continuare le loro avventure in The LEGO« Movie 2 Videogame questa primavera, grazie ai contenuti scaricabili che aggiungeranno nuove ambientazioni da esplorare, nuovi personaggi da scoprire e nuove sfide da affrontare.

Per ulteriori informazioni sul gioco, visita il sito LEGOMovie2-videogame.wbgames.com