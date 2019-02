ESL Katowice Royale: Fortnite e gli eSport approdano sulla TV italiana su DMAX

Saranno le telecamere di DMAX a immortalare un passaggio "storico" per il movimento degli esport in Italia: il 2 e 3 marzo l'ESL Katowice Royale - torneo internazionale dove il brand ESL sposa il celeberrimo videogioco Fortnite - approda in diretta sulla TV italiana!

L'ESL Katowice Royale è una competizione internazionale di Fortnite - il fenomeno mondiale di Epic Games - al cui interno si sfideranno i più grandi nomi della community, per un montepremi totale da 500.000 €.

Tra i vari players giunti da tutto il mondo e pronti a sfidarsi per la vittoria finale, ci sarà anche Giorgio "Pow3r" Calandrelli, una delle punte di diamante del movimento nazionale degli esport e pro-player del Team Fnatic, squadra professionistica tra le più famose a livello internazionale. Le telecamere di DMAX riprenderanno dunque in diretta il torneo di Fortnite dal 2 al 3 marzo, a certificare la continua e costante crescita degli esport in Italia, sulla scorta di quanto succede oramai da anni in altri paesi del mondo, dove tornei internazionali di videogiochi hanno una copertura televisiva "Live" all'interno di canali dedicati in cui si parla solo ed esclusivamente di "esport".

Sabato 2 marzo dalle 14.00 alle 14.30, il programma House of esports sarà incentrato su una serie di recap e highliths della prima giornata, mentre Domenica 3 marzo dalle 19.00 alle 20.00 ci saranno 60 minuti di diretta con le principali azioni delle fasi finali del torneo, ospiti speciali in studio e interviste dedicate. A condurre in studio il programma ci sarà Daniele Bossari, coadiuvato da Thomas "HAL" Avallone e Ivan "RampageInTheBox" Grieco.

A completare il già ricco quadro, sul sito DPLAY - la piattaforma digitale di Discovery - sarà possibile trovare ulteriori video, interviste esclusive ed approfondimenti.

"La prima volta di un torneo internazionale di videogiochi in diretta su una TV italiana, è un momento storico, un passaggio fondamentale che certifica come la crescita degli esport nazionali sia costante. La presenza di uno dei punti di forza del nostro movimento, inoltre, testimonia anche la credibilità a livello internazionale: quando un giocatore italiano viene scelto da un Top team internazionale ne beneficia tutto il movimento" ha dichiarato Daniel Schmidhofer, CEO di ESL Italia, sede italiana della più grande compagnia di esport del mondo, leader nel settore dell'intrattenimento.

"Siamo orgogliosi della partnership avviata con ESL che ci consente di sviluppare una strategia di valorizzazione dei contenuti esport in Italia; abbiamo la convinzione che gli esport siano una fenomeno in grado di raggiungere un target di pubblico giovane, attento ad un mercato globale e digitale. Ringrazio Discovery per aver creduto nel progetto e aver costruito insieme un format innovativo, abbiamo tutti gli ingredienti per vincere questa sfida" ha dichiarato Marco Bogarelli, Presidente di 2MG Media, società che ha acquisito i diritti media degli eventi nazionali e internazionali di ESL per il territorio italiano.

"E' una sfida che raccogliamo con entusiamo, lo stesso che caratterizza da sempre ogni iniziativa di Discovery", ha affermato Giuliano Cipriani, SVP Ad Sales General Manager Discovery Media. "Quello degli esports è un fenomeno davvero globale che assume contorni sempre più interessanti sotto diversi punti di vista, da quello competitivo a quello editoriale, fino alla possibilità di raggiungere un target molto ben profilato, giovane, reattivo, dinamico. Ancora una volta Discovery è in prima fila per offrire al proprio pubblico, in chiaro, un contenuto avvincente e innovativo, così come ai propri investitori la possibilità di veicolare in maniera sempre più puntuale ed efficace i propri messaggi promozionali".