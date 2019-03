E se il movimento No vax diventasse una meccanica di gioco? La curiosa novità di Plague Inc.

Plague Inc. è sicuramente un gioco peculiare, un titolo che ci chiede di diffondere un virus il più letale possibile cercando di resistere a ogni contromisura che le nazioni del mondo potrebbero prendere nei nostri confronti.

In futuro i giocatori potranno fare affidamento su un nuovissimo alleato davvero molto particolare: il movimento No vax. Gli sviluppatori hanno deciso di inserire questa sorta di buff in seguito a una richiesta diretta dei fan. Per una volta una petizione legata al mondo dei videogiochi ha effettivamente avuto effetto e la raccolta di più di 20.000 firme ha spinto i ragazzi di Ndemic Creations a considerare l'idea degna di una realizzazione.

Come riportato da Rock Paper Shotgun, ci sarà quindi uno scenario in cui i No vax daranno una mano ai giocatori, uno scenario che per ora verrà inserito su Plague Inc. (la versione per mobile) ma che molto probabilmente sbarcherà anche sulla versione migliorata Plague Inc. Evolved.

Alright, alright! You spoke, we listened. Neurie's very happy to hear that we're going to start figuring out anti-vaxxers soon. He's dying to try and get inside their heads. https://t.co/fYq09awgJc pic.twitter.com/Sof0aJE0yw — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) February 26, 2019

Gli sviluppatori avevano già proposto uno scenario in cui diverse nazioni voltavano le spalle alla scienza ma finora non c'era stato ancora alcun riferimento diretto ai No vax. Ora le cose cambiano e questo movimento quanto mai attuale anche in Italia diventa a tutti gli effetti una meccanica di gioco.

Cosa pensate della particolare scelta degli sviluppatori? Vi sembra un'aggiunta quanto meno curiosa?