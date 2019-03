Tra pochi giorni a Parigi parte il FIA Gran Turismo Championship 2019

Sarà Parigi la città che ospiterà la prima tappa live del FIA Gran Turismo Championship 2019, l'evento motoristico presentato da FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) e dal franchise in esclusiva per PlayStation, Gran Turismo. Ecco il comunicato ufficiale.

Dalle 18:00 alle 20:00 del 16 marzo e dalle 14:00 alle 16:00 del 17 marzo 2019, i migliori piloti al mondo si riuniranno al Pavillon Gabriel per contendersi un posto nella finale che si svolgerà più avanti nel corso di quest'anno.

Come già accaduto in quella dell'anno scorso, l'edizione 2019 prevede due campionati: la Nations Cup e il Manufacturer Series, in cui i concorrenti gareggeranno in rappresentanza dei propri paesi e anche come parte di team internazionali per la casa produttrice che hanno scelto.

Il Gran Turismo Championship certificato dalla Fédération Internationale de l'Automobile, reduce dalla fantastica stagione inaugurale del 2018, torna quest'anno per celebrare e mostrare al mondo i migliori piloti di Gran Turismo in assoluto.

Ecco il commento di Kazunori Yamauchi, creatore della serie Gran Turismo e Presidente di Polyphony Digital Inc.: "È emozionante riproporre i campionati di Gran Turismo certificati dalla FIA. È bellissimo celebrare e riunire gli abilissimi piloti di GT di tutto il mondo e non c'è modo migliore per farlo. L'edizione dell'anno scorso è stata un grande successo ed è culminata nella finale al cardiopalma di Monaco, che ha incoronato Igor Fraga (IOF_RACING17) campione della Nations Cup, mentre Lexus è stata portata sul gradino più alto del podio del Manufacturer Series da TyrellMeadows (GT_Academy2013), Vincent Rigaud (Oscaro_SkyPikmin) e KanataKawakami (Kawakana222). Non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questa stagione!".

Graham Stoker, Vicepresidente FIA per lo sport, ha commentato: "L'anno scorso, il FIA Gran Turismo Championship ci ha fatto scoprire l'eccezionale abilità di piloti di tutto il mondo e ha confermato che legare i princìpi della federazione alla disciplina emergente degli sport motoristici digitali è stata la decisione giusta. Sono sicuro che questa stagione svilupperà ulteriormente le basi gettate nel 2018. La FIA è felice di supportare ancora una volta Yamauchi-san e il team nell'organizzazione di un'altra entusiasmante serie di eventi live. Siamo convinti che quest'evento possa aiutare a cambiare la percezione delle competizioni online e portarle ancora più in alto, proseguendo nell'opera di integrazione di questo nuovo ed emozionante panorama automobilistico nel futuro dello sport motoristico".