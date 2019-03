Devolver Digital festeggia le 300.000 copie vendute del suo GRIS

Oggi Devolver Digital e Nomada Studio hanno annunciato un nuovo aggiornamento gratuito per il platform indie GRIS, al fine di festeggiare le 300.000 copie vendute su PC e Nintendo Switch.

Come riporta Gematsu, l'aggiornamento introduce un browser che permette di ascoltare le tracce audio che non sono state incluse nel gioco finale, sarà inoltre possibile ammirare i concept art (non utilizzati nel gioco finale) del creative director Conrad Roset. Prima di lasciarvi alla descrizione del gioco, vi segnaliamo che GRIS è attualmente scontato del 15%.

"Gris è una ragazza piena di speranze e persa nel suo mondo, che si trova a vivere un'esperienza molto difficile. A questo viaggio nel dolore fa da contraltare il suo abito, che le fornisce nuove abilità per affrontare una cupa realtà. Con l'evolversi della storia, Gris crescerà emotivamente e imparerà a vedere il suo mondo in modo diverso, scoprendo nuove strade da percorrere usando abilità che prima non aveva. GRIS è un'esperienza serena ed evocativa, priva di pericoli, frustrazioni e morte. I giocatori esploreranno un mondo meticolosamente realizzato e caratterizzato da una grafica dai tocchi delicati, da animazioni dettagliate e da un'elegante colonna sonora originale. Man mano che il mondo di Gris prende forma, il gioco si arricchirà di rompicapi accessibili, sequenze su piattaforme e sfide d'abilità facoltative. GRIS è quasi completamente privo di testo: solo semplici indicazioni dei comandi, illustrati da icone universali. È un gioco perfetto per tutti, indipendentemente dalla lingua."

GRIS è disponibile su PC e Nintendo Switch, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.

Cosa ne pensate? Avete apprezzato il platform di Devolver Digital?