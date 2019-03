L'originale Diablo su GOG in un grandissimo ritorno di un mostro sacro

Blizzard Entertainment, in collaborazione con GOG, ha preso la decisione di ripubblicare alcuni intramontabili pietre miliari videoludiche, e perché non partire proprio dal primo Diablo?

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale condiviso da Blizzard per tutti i dettagli:

Blizzard Entertainment e GOG.COM stanno collaborando per ripubblicare alcuni titoli classici Blizzard, a partire da Diablo ® , il leggendario gioco d'azione di ruolo pubblicato da Blizzard nel 1996 che ha presentato ai giocatori il duro e gratificante mondo di Sanctuarium.

Il Diablo originale è ora disponibile in versione digitale per la prima volta in assoluto su GOG.COM. I giocatori che cercano l'autentica esperienza di Diablo potranno giocare come nel 1996, con grafiche SVGA a 20 FPS e la possibilità di trovare altri giocatori tramite la versione classica di Battle.net ® , il servizio online di Blizzard. Blizzard e GOG.COM hanno collaborato per creare una versione aggiornata del gioco, che include compatibilità nativa con Windows 10 e una serie di correzioni di problemi. I giocatori possono scegliere la versione desiderata dal launcher.

"Ci dispiaceva che questi giochi iconici non fossero più disponibili e siamo felici di collaborare con GOG.com per porre rimedio," ha detto Rob Bridenbecker, vice presidente e produttore esecutivo di Blizzard Entertainment. "Era ora di farlo, e speriamo che i giocatori siano felici di potersi nuovamente tuffare in questi giochi classici." Oltre al primo Diablo, Blizzard ha in programma di ripubblicare su GOG.COM anche Warcraft: Orcs & Humans e Warcraft II.

Ulteriori informazioni sul ritorno su Azeroth saranno rivelate presto.

"Esplorare i sotterranei del primo Diablo insieme a Blizzard è stato veramente entusiasmante," afferma Oleg Klapovsky, vice presidente senior di GOG. "Per molti di noi è stato un piacere personale lavorare a questo gioco, uno dei più richiesti dalla nostra community. Saggiare il terreno sotto la Cattedrale di Tristram e ascoltare i consigli di Cain sarà un enorme piacere sia per i nostalgici che per i nuovi giocatori."

Diablo è disponibile per Windows su GOG.COM.