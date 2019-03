Ecco i 13 nuovi titoli indie del programma ID@Xbox protagonisti della GDC 2019

Microsoft ha da poco svelato la lista di titoli del programma ID@Xbox che verranno mostrati durante la GDC 2019. Per chi non lo sapesse, il programma ID@Xbox ha come obiettivo supportare esternamente i titoli più meritevoli provenienti dal mondo indie ed in seguito integrarli al 100% su PC ed Xbox One.

Di seguito potete trovare la lista completa dei 13 titoli, riportata da Xbox Wire:

Beholder 2

Boomerang Fu

CrossCode

Dead Static Drive

Door Kickers: Action Squad

HyperDot

Mowin' & Throwin'

StarCrossed

Stela

The Forgotten City

Totem Teller

UnderMine

Unrailed

Nella lista compare anche CrossCode, JRPG già disponibile su PC. In totale saranno circa 30 i giochi ID@Xbox che vedremo in azione durante la GDC 2019 tra cui il già citato CrossCode, Devil's Hunt, Hunt Showdown, Operencia The Stolen Sun e Void Bastards. Ricordiamo inoltre che solo nel 2018, ID@Xbox ha raggiunto la notevole cifra di 1000 titoli disponibili nella sua line up.

Cosa ne pensate? C'è qualche titolo che ha suscitato la vostra curiosità?