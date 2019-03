Ryan Reynolds ha quasi interpretato Nathan Drake nel film di Uncharted

Ultimamente si è parlato davvero tanto del film dedicato ad Uncharted, ma allo stato attuale è difficile capire cosa stia realmente accadendo. In ogni modo sappiamo con certezza che esiste un'opera del genere tra le pellicole del regista Dan Trachtenberg e della Sony Pictures, nonostante la scrittura appartenga a Joe Carnahan, noto per aver lavorato a The A-Team , Smokin 'Aces e The Grey. Durante le scorse ore abbiamo ottenuto l'ennesimo frammento di un puzzle molto più grande e complesso, visto che è stato reso pubblico che Ryan Reynolds, ovvero l'attore di Deadpool, era in trattativa per interpretare Nathan Drake, storico protagonista dell'iconica saga.

Infatti, come riportato da Comicbook, in una recente intervista Carnahan ha parlato di progetti passati, incluso il suo film di Uncharted scartato. Secondo Carnahan, Reynolds era "molto vicino" a interpretare Nathan Drake, preso in considerazione a causa di Deadpool, che ovviamente è stato un enorme successo dal primo film pubblicato.

Carnahan ha anche discusso del film su Uncharted e di come pensasse che la sceneggiatura fosse fantastica e "molto divertente". Tuttavia, questo non è lo script che verrà utilizzato per il prodotto finale, ma è possibile che alcuni pezzi possano trovare comunque il loro spazio. In ogni caso, è sicuramente interessante pensare al mondo in cui avremmo potuto vedere Reynolds interpretare Nathan Drake.

Per quanto riguarda la film e la sceneggiatura di Uncharted, Trachtenberg si sta preparando a lavorare con Tom Holland, l'attore che interpreta Spider-Man, nei panni di un giovane Nathan Drake. Purtroppo ad ora non abbiamo una data d'uscita ufficiale per la pellicola, speriamo di ricevere presto nuove informazioni. Cosa ne pensate di tutto questo?