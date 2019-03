A quanto pare il Battle Pass di Apex Legends costerà 950 Apex Coin

Inutile girarci attorno, Apex Legends Ŕ entrato a gamba tesa nell'affollato mondo dei battle royale registrando un enorme successo, al punto di arrivare a minacciare seriamente Fortnite, che fino a poco tempo prima regnava incontrastato.

Come riporta Gamingbolt, il titolo Respawn al momento supporta la politica delle microtransazioni, tuttavia Ŕ stato confermato un Battle Pass sulla falsariga di Fortnite, e grazie ad un utente Reddit ora sappiamo anche quanto costerÓ. Il nostro amico ha postato uno screenshot relativo ad un annuncio pubblicitario del Battle Pass di Apex per gli utenti Origin su PC, l'inserzione mostra che il tutto avrÓ un costo di 950 Apex Coins (10 dollari):

"Sopravvivi nell'arena, incontra Octane, l'ultima leggenda di Apex brandire nuove armi. Il Pass della Stagione 1 Ŕ qui, acquistabile nel negozio di gioco per 950 Apex Coin."

Dai toni utilizzati nell'annuncio viene inoltre da pensare che il Pass potrebbe essere disponibile anche subito. In ogni caso non ci resta che aspettare per saperne di pi¨.

Apex Legends Ŕ disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di pi¨ vi rimandiamo alla nostra recensione.

Cosa ne pensate? Acquisterete il Battle Pass di Apex Legends?