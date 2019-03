Se vi state chiedendo in quali titoli è possibile accarezzare un cane, date uno sguardo a questo account Twitter

In un'era in cui siamo in grado (come videogiocatori) di intraprendere complicate relazioni amorose o compiere scelte che possono plasmare il mondo videoludico che ci circonda, atti comuni e decisamente arbitrari come il fermarsi ed accarezzare un cane possono essere davvero appaganti certe volte. Il problema è, come si può sapere se un determinato videogioco consente di accarezzare il migliore amico dell'uomo?

Come riporta IGN, se anche voi vi state ponendo questo profondo quesito, allora l'account Twitter @CanYouPetTheDog è proprio quello che fa per voi, in quanto vi fornirà immediatamente una chiara risposta in merito, con le relative prove. Da Red Dead Redemption 2 a Pac-Man 2: The New Adventures, ogni domanda troverà la sua risposta. Ad esempio in Mass Effect 2 sarà possibile accarezzare un "amorevole" cucciolo di Varren e come molti di voi già immaginano, non sarà decisamente possibile accarezzare un cane in Garfield: Lasagna World Tour.

You can pet the dog in Mass Effect 2 pic.twitter.com/dl7qTXzLWj — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) March 7, 2019

You cannot pet the dog in Garfield: Lasagna World Tour pic.twitter.com/uD5u5eHOLR — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) March 11, 2019

La prossima volta che acquisterete un gioco ricordatevi di questo account, perché anche il più sanguinario dei mercenari ha bisogno della compagnia di un simpatico amico a 4 zampe, specialmente se oltre a scodinzolare è anche in grado di far fuori i cattivoni di turno silenziosamente.

Far Cry 5 è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.

Avete già dato uno sguardo a questo simpatico account?