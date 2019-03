Ecco tutte le novità che verranno implementate in futuro nell'Epic Games Store

Sembra che nei prossimi mesi Epic Games Store si aggiornerà con alcune nuove funzionalità, che consentiranno al negozio digitale di Epic di portarsi ai livelli dei suoi concorrenti, primo fra tutti Steam.

Come riporta VG247, la società di Tim Sweeney ha pubblicato una dettagliata roadmap su Trello, per far sapere al pubblico cosa è stato fatto e cosa invece è ancora in lavorazione, in maniera molto simile a quanto accaduto con Fortnite. Solo di recente lo store digitale ha implementato la possibilità di cercare i giochi e di effettuare il pre-load. Stando a quanto riportato su Trello, nei prossimi tre mesi vedremo miglioramenti per quanto riguarda la grandezza delle patch, salvataggi in Cloud, aggiornamenti alla modalità offline ed un restyling generale del negozio.

Ecco invece le funzionalità più interessanti che vedremo in futuro:

Lista dei desideri

Recensioni utenti

Supporto alle mod

Achievement

Carrello

Negli ultimi mesi Epic Games ha dato il via ad una politica serrata per accaparrarsi molti titoli in esclusiva temporale per il suo store, diventando una delle compagnie più odiate dai giocatori PC. Metro Exodus, The Division 2 e Phoenix Point sono attualmente esclusive temporali Epic Games Store.

Cosa ne pensate? Come vi state trovando con Epic Games Store?