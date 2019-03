Google Stadia fa già "paura": calano le azioni di Sony e Nintendo

Il fatto che un colosso come Google abbia deciso di affacciarsi al mondo dei videogiochi con un progetto estremamente ambizioso e interessante come Stadia non è di certo passato inosservato. Stadia è sicuramente l'argomento del momento e il mercato se n'è accorto. Sony e Nintendo se ne sono accorte, eccome.

Come segnalato da Yahoo Finance, dopo l'annuncio di Stadia le azioni di Nintendo sono calate del 4,6% mentre quelle di Sony del 4,5% facendo registrare il più grande calo giornaliero delle ultime sei settimane per entrambe le compagnie. Non si può quindi trattare di un caso ma di un effetto riconducibile proprio a Stadia.

Naturalmente non abbiamo certezze sulla bontà effettiva della piattaforma ma il suo impatto sul mercato potrebbe essere notevole e le aziende produttrici di console "tradizionali" potrebbero trovarsi in una situazione complicata di fronte a un rivale così importante e con risorse pressoché illimitate.

"Non c'è alcun dubbio sul fatto che questo servizio renda la vita ancora più difficile per le piattaforme già esistenti", ha commentato l'analista di Asymmetric Adivsors Pte, Amir Anvarzadeh. "Google contribuirà all'ulteriore frammentazione di un mercato videoludico che è già sotto pressione con pratiche come i grandi giochi che hanno adottato il modello di business dei titoli mobile (free-to-play)".

Anche Karol Severin, cofondatrice di MIDiA Reserach parla di una possibile rivoluzione: "Questo è solo l'inizio. I grandi nomi dell'industria tech come Microsoft, Google e Amazon saranno i veri vincitori creando sinergie con i propri ecosistemi di intrattenimento già esistenti e facendo leva sulle infrastrutture cloud e su contenuti dall'alto budget".

Sony sta lavorando su PlayStation Now ma sembrerebbe più indietro rispetto a Google e anche Microsoft dal punto di vista dell'infrastruttura dedicata allo streaming. Nintendo è invece, come da tradizione, una compagnia diversa che propone contenuti e prodotti differenti dalla concorrenza. L'annuncio di Google Stadia, il possibile grande investimento di Amazon e il focus su Project xCloud di Microsoft saranno una sfida complicatissima per Sony e Nintendo?