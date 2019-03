Il Microsoft Store potrebbe avere svelato la data di uscita di Control

Remedy ha recentemente annunciato che il suo action Control sarà disponibile durante il periodo estivo, senza tuttavia specificare una data precisa. Grazie al Microsft Store possiamo però farci un'idea più precisa in merito.

Come riporta WCCFTECH, sembra infatti che il gioco sarà disponibile a partire dal 27 agosto, al momento però vi invitiamo a prendere il tutto come un semplice rumor, in quanto Remedy e 505 Games non hanno ancora confermato.

"Control è la storia di Jesse Faden. Il plot principale si concentra sulla sua personale ricerca di risposte mentre cresce nel ruolo di Direttrice. Il mondo di Control ha la sua storia, come gli alleati che Jesse incontra lungo il cammino. Missioni opzionali e segreti sono dovunque. Jesse lavora con altri agenti del Bureau e finisce per scoprire strani esperimenti e segreti." - si legge nella descrizione del gioco.

Durante il combattimento, il giocatore potrà decidere di adottare stili differenti, alternando l'uso di poteri sovrannaturali, potenziamenti ed equipaggiamenti modificabili.

Control sarà disponibile su Xbox One, PS4 e per i primi 12 mesi in esclusiva Epic Games Store.

Cosa ne pensate? State aspettando ii nuovo titolo Remedy?