Hellboy, Nimue e molti altri personaggi dell'universo di Hellboy in arrivo nel roster di Brawlhalla

Grazie a una partnership che celebra l'arrivo della pellicola di Lionsgate, ad aprile al roster di Brawlhalla si aggiungeranno Hellboy, Nimue, Gruagach e Ben Daimio da Hellboy (2019).

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale condiviso da Ubisoft per tutti i dettagli:

L'infernale Hellboy è tornato ed è davvero scatenato. Per celebrare l'arrivo del film dedicato al supereroe, Ubisoft annuncia una partnership con il leader globale dei contenuti Lionsgate (NYSE: LGF.A, LGF.B) e con Millenium Media che, nel mese di aprile, porterà personaggi iconici di Hellboy come Nimye, Gruagach, Ben Daimio ed Hellboy stesso nel roster di Brawlhalla®.

Il gioco di combattimento a piattaforme free-to-play, con più di 15 milioni di utenti su PC e PlayStation®4, è ora disponibile anche per la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e per Nintendo Switch™

Tratta dalle pagine del lavoro seminale di Mike Mignola, la pellicola vede il leggendario supereroe impegnato in uno scontro con un trio di enormi giganti in terra inglese. È qui che Hellboy incontra la Regina di Sangue, Nimue, un'antica maga in cerca di vendetta per un tradimento passato.

Ritrovatosi nel mezzo di uno scontro tra l'umano e il soprannaturale, Hellboy è fortemente determinato a fermare Nimue senza dare il via alla fine del mondo. Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 11 aprile.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un epico gioco di combattimento free-to-play che vede i giocatori impegnati a combattere per la gloria nelle arene del Valhalla. Scegliendo fra oltre 40 personaggi diversi, è possibile optare per modalità giocatore singolo o cooperativa, oltre a scegliere tra varie competizioni online e in locale.

Per maggiori informazioni su Brawlhalla visita questa pagina.