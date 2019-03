Concrete Genie si mostra in un nuovo trailer

Concrete Genie è un nuovo titolo in arrivo per PlayStation 4, e come possiamo apprendere dal blog ufficiale PlayStation un nuovo trailer è disponibile, assieme ad altre interessanti novità.

Il direttore creativo di Pixelopus, Dom Robilliard, ha dunque pubblicato il nuovo trailer di Concrete Genie, nel quale ci viene mostrata per la prima volta la storia di Ash nel gioco:

Ash è un ragazzino vessato dai bulli, ma nonostante le difficoltà è determinato usare la forza della creatività per rendere il mondo un posto migliore. La sua città di Denska, un tempo una località balneare molto popolare, è stata inquinata da una misteriosa Oscurità, e toccherà ad Ash riportarla alla vita.

Oltre al trailer, viene anche annunciata la presenza di ben due modalità dedicate a PS VR, per la gioia degli amanti della realtà virtuale:

Quando abbiamo iniziato a creare Concrete Genie, abbiamo subito capito che le dinamiche di gioco con la pittura vitale erano perfette per un'esperienza di pittura coinvolgente in prima persona. Quando abbiamo mostrato il gioco ai nostri vecchi amici Jeff Brown e Dave Smith, questi hanno escogitato un'idea incredibile per portare il gioco a un livello completamente nuovo su PlayStation®VR. Per sviluppare questa nuova modalità, abbiamo subito deciso di formare un team apposito, che ha lavorato fianco a fianco con noi nel quartier generale di PlayStation®. Siamo entusiasti dei risultati ottenuti, e ben presto vi daremo maggiori informazioni.

Cosa ne pensate di Concrete Genie?