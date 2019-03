Dal 16 aprile Dreams entrerà in early access, pubblicato un nuovo trailer

Media Molecule (creatori di LittleBigPlanet) ha recentemente annunciato che il suo Dreams entrerā in early access dal 16 aprile, č stato inoltre pubblicato un nuovo trailer per l'occasione.

Come riporta VG247, se siete interessati a provare con mano l'interessante editor creativo potrete acquistare il gioco per 30 euro, tuttavia vi consigliamo di tenervi pronti in quanto non sarā possibile acquistare il gioco prima del 16 aprile e le copie saranno limitate. Come vi abbiamo detto in precedenza, questa versione di Dreams non contiene nessun contenuto creato da Media Molecule.

La versione early access di Dreams sarā disponibile in Canada, America ed Europa, acquistandola vi porterete a casa la versione completa una volta che sarā pubblicata. Tutte le vostre creazioni saranno inoltre presenti nel gioco completo. Dreams metterā i giocatori nei panni di un folletto, il quale permetterā di interagire con il mondo circostante (come un cursore del mouse) e di creare personaggi e nuovi oggetti. I giocatori muoveranno il personaggio mediante il DualShock 4 o il PlayStation Move.

Dreams sarā disponibile in esclusiva PS4 in data da destinarsi, supporterā il PS VR.

Cosa ne pensate? Pensate di acquistare la versione early access di Dreams?