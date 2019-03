Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 e altri titoli Paradox Interactive avranno una versione fisica grazie a Koch Media

Paradox Interactive e Koch Media fanno squadra per scatenare i figli della notte e conquistare le galassie, percorrendo intere città nel loro viaggio! Il nuovo accordo tra le due società include i diritti di distribuzione fisica per i seguenti titoli presentati nel comunicato ufficiale:

Age of Wonders Planetfall: il titolo Sci-Fi-Strategy di Triumph Studios, sarà disponibile il 6 agosto 2019 per PlayStation 4,Xbox One e PC. Koch Media si occuperà della distribuzione fisica di questo titolo in tutto il mondo.

Emergi dall'oscura era cosmica di un impero galattico caduto, per costruire un nuovo futuro. Crea un impero con una delle sei fazioni, che vanno dal militante Vanguard alle amazzoni dei dinosauri fino ai cyborg-zombi dell'Assembly. Prova le missioni di ciascuna fazione usando l'ingegno, la forza militare e la diplomazia, esplorando le rovine planetarie e incontrando altri sopravvissuti mentre la storia di una civiltà distrutta si dipana. Combatti, costruisci, negozia e avanza tecnologicamente in un percorso verso l'utopia in una profonda campagna single player, su mappe schermagliate casuali e contro amici in multiplayer.

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, un gioco di ruolo (RPG) ambientato in una Seattle ricostruita fedelmente nel World of Darkness. Il gioco è attualmente in sviluppo e sarà disponibile su PC e console nel 2020. Sviluppato da Hardsuit Labs, Bloodlines 2 è il seguito dell'iconico RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines, e include uno storytelling reattivo, combattimenti corpo a corpo frenetici e personaggi intriganti. Koch Media si occuperà della distribuzione fisica in tutti i territori, escluso il Giappone

Cities Skylines Switch: Solo pochissimi giochi meritano di essere chiamati evergreen. Cities Skylines è sicuramente uno di questi! Koch Media distribuirà la versione fisica per Switch in tutto il mondo. Versione moderna del classico city builder originariamente creato da Colossal Order, Cities: Skylines consente ai giocatori di creare e gestire una città reale, completa di sistemi di trasporto ed economia pienamente realizzati, per cementare l'esperienza di simulazione della città. Cities: Skylines è progettato per adattarsi a qualsiasi stile di gioco - e ora, può essere giocato in qualsiasi luogo e momento.

Mario Gerhold, International Marketing Director presso Koch Media ha dichiarato: "Paradox Interactive è uno dei nostri più vecchi partner. Siamo lieti di estendere quella che è stata una partnership eccellente anche per i nuovi titoli, che si inseriscono perfettamente nelle line-up delle nostre compagnie. E' entusiasmante vedere come Paradox Interactive si impegni con grande passione su vari generi e piattaforme. Inoltre, tutti i nostri team sono molto ansiosi di iniziare finalmente a lavorare su Age of Wonders: Planetfall ed il successore di uno dei più grandi cult di tutti i tempi: Vampire:The Masquerade Bloodlines 2; supporteremo insieme entrambi i prodotti con tutte le nostre forze".