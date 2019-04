Darksiders Warmastered Edition è ora disponibile per Nintendo Switch

Attraverso un comunicato stampa ufficiale, apprendiamo che Darksiders Warmastered Edition è ora disponibile su Nintendo Switch e può essere vostro per € 29,99 sia digitalmente che nei negozi.

Se, invece, volete giocare il titolo su altre piattaforme, Darksiders Warmastered Edition è disponibile anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

"Ingannato dalle forze del male per portare prematuramente la fine del mondo, Guerra (primo Cavaliere dell'Apocalisse) viene accusato di aver infranto la sacra legge scatenando una guerra tra inferno e paradiso. Nel massacro che ne segue, le forze demoniache sconfiggono le armate angeliche ed ora rivendicano la Terra. Guerra è stato incriminato per i suoi crimini e spogliato dei suoi poteri ma ha la possibilità di tornare sulla Terra in cerca della verità e punire i responsabili. Braccato da un gruppo di Angeli vendicativi, Guerra deve stringere barcollanti alleanze con i demoni a cui da la caccia, ed unirsi in un viaggio attraverso quel che resta della Terra per compiere la sua missione di vendetta."

Che ne dite? Giocherete Darksiders Warmastered Edition su Switch?