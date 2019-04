Scopriamo Stormland, titolo VR di Insomniac, con un nuovo trailer

Insomniac Games, casa di sviluppo dell'apprezzatissimo Marvel's Spider-Man, ha annunciato nel 2018 anche un gioco dedicato alla realtà virtuale, intitolato Stormland.

Ebbene come possiamo vedere sul profilo Twitter di Insomniac, in occasione del PAX East 2019 è stato condiviso un uovo trailer del gioco, e con esso altre interessanti informazioni in merito.

Nel nuovo video, della durata inferiore ai due minuti, possiamo dare un'occhiata all'ambientazione in cui verremo calati per affrontare pericolosi missioni, il tutto in un mondo open world. Vale la pena sottolineare che si tratta in tutto e per tutto di una produzione tripla A per VR, realizzata in collaborazione con Oculus Studios.

Non ci è data sapere una data di lancio, per possiamo ipotizzare l'uscita entro l'anno, in esclusiva per Oculus Rift. E voi cosa ne pensate?