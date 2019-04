I giochi gratuiti di aprile per gli abbonati Twitch Prime sono ora disponibili

I giochi gratuiti per gli abbonati Twitch Prime di aprile sono ora disponibili, segnala Gamerevolution. Da oggi fino al 30 aprile, gli abbonati al servizio possono richiedere un codice Steam gratuito per Her Story, InnerSpace, Joggernauts e Keep in Mind: Remastered.

Con un 86/100 su Metacritic e numerosi premi per il gioco dell'anno, Her Story è un live-action interactive movie game dove i giocatori avranno il compito di ricercare un marito scomparso analizzando gli indizi. Simile al controverso No Man's Sky, il gioco di esplorazione spaziale InnerSpace mette i giocatori nell'Inverse, dove la gravità è "rovesciata": i giocatori dovranno volare attraverso i diversi pianeti di Inverse per scoprire cosa li sta uccidendo. Il veicolo principale del gioco è un "Airframe" aggiornabile che vi permette di volare attraverso i cieli o di addentrarvi in acque profonde.

Joggernauts è un auto-runner cooperativo che dovrebbe interessare i fan della serie Bit.Trip Runner. Questo titolo eccentrico posiziona fino a quattro giocatori in un mondo pericoloso in cui i colori sono fondamentali. Infine, Keep In Mind: Remastered è un oscuro horror psicologico che esplora temi emotivi come la malattia mentale, l'alcolismo e altro ancora. Vestirete i panni di Jonas, un alcolizzato privato del sonno che soffre di problemi matrimoniali ed è rincorso dal suo passato.

Vi ricordiamo che gli abbonati a Twitch Prime possono ora ottenere 12 mesi di Nintendo Switch Online gratuitamente.

Che ne dite delle nuove aggiunte?