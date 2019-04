Quali segreti si celano dietro al leggendario Final Fantasy VII?

Quali segreti si celano dietro a Final Fantasy VII? Ebbene oggi Square Enix ha deciso di parlarne in un filmato decisamente interessante, nel quale vengono svelati diversi dettagli e aneddoti che hanno caratterizzato lo sviluppo del tanto amato settimo capitolo della celeberrima saga.

Riportiamo di seguito il filmato e il comunicato ufficiale condiviso da Square Enix:

"Inside FINAL FANTASY" Ŕ una serie (attualmente in corso) che parla della storia dello sviluppo di alcuni degli intramontabili classici del franchise di FINAL FANTASY. Oggi gli sviluppatori di FINAL FANTASY VII svelano alcuni aneddoti relativi alla creazione del gioco. Il video include delle interviste con:

Yoshinori Kitase (scrittore/direttore)

Shinji Hashimoto (produttore pubblicitario)

Yusuke Naora (direttore artistico)

In FINAL FANTASY VII, il mondo Ŕ sotto il controllo della compagnia elettrica Shinra™, una potente organizzazione che detiene il monopolio della stessa forza vitale del pianeta; l'energia Mako.

I giocatori seguiranno la storia di Cloud, un ex membro del SOLDIER, ora mercenario per aiutare un gruppo di ribelli della resistenza anti-Shinra noto come AVALANCHE a salvare il mondo dalla distruzione.

FINAL FANTASY VII Ŕ disponibile su App Store«, Google Play™, STEAM«, Playstation«4, Nintendo Switch™ e Xbox One (inclusa Xbox One X). Segui il canale YouTube di FINAL FANTASY per non perderti le novitÓ sulla serie Inside FINAL FANTASY.