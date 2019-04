Fortnite: i Fidget Spinner torneranno di moda con il Pass Battaglia della Stagione 9?

Epic Games dopo l'incredibile successo ottenuto con Fortnite potrebbe stupirci nuovamente riportando in voga una delle tante mode esplose negli ultimi anni: i Fidget Spinner.

Ve li ricordate? Parliamo di quei piccoli giocattoli anti-stress che comprendevano una piccola elica, dalla forma differente per ogni modello, da far girare tra le dita. In Italia, così come nel resto del mondo, sono andati a ruba per alcuni mesi durante il 2017, per poi finire nel dimenticatoio. Insomma, la classica moda passeggera. Ma che potrebbe tornare con prepotenza con la Stagione 9 di Battaglia Reale.

Come riporta FortniteIntel, il dataminer Lucas7yoshi ha scovato tra i nuovi file introdotti con l'ultima patch dei riferimenti ai fidget spinner.

I Fidget Spinner potrebbero dunque essere uno dei "Giocattoli" che si potranno ottenere livellando il Pass Battaglia della Stagione 9. Tuttavia non è escluso che il codice scovato nei file di gioco possa trattarsi invece di una sorta di nome provvisorio per una nuova arma o un veicolo in arrivo nelle prossime settimane.

D'altro canto, non di rado Epic Games ha pescato dalla pop culture per Fortnite, basti pensare a tutti i balli, come la "Carlton Dance", utilizzati come emote per Battaglia Reale.

