Star Wars Jedi: Fallen Order includerà delle meccaniche open world?

Come probabilmente già saprete, pochi giorni fa Respawn ha finalmente mostrato al mondo il suo Star Wars Jedi: Fallen Order con uno spettacolare trailer e, per l'occasione ha anche svelato la data di lancio.

Dopo l'evento alla Star Wars Celebration, sono iniziate a circolare varie indiscrezioni sul gioco e, una di queste, parla della possibile presenza di meccaniche open world.

Sarà possibile esplorare diversi mondi in Star Wars Jedi: Fallen Order? Come segnala Gameranx, nella descrizione del titolo si legge " foreste antiche, pareti rocciose scavate dal vento e giungle infestate sono tutti biomi unici che esplorerai in Jedi: Fallen Order, con la libertà di decidere quando e dove andare. Mentre sblocchi nuovi poteri e abilità, le opportunità si aprono per ri-attraversare le mappe in modi nuovi; sfruttando la Forza per aumentare il tuo modo di esplorare. Spostati rapidamente, tuttavia, poiché l'Impero ti sta cercando nel tentativo di sterminare tutti i resti dell'Ordine Jedi."

A quanto pare, dunque, ci sarebbero diversi mondi da scoprire e ci dovrebbero essere anche diversi modi per farlo.

Che ne pensate?

Vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Fallen Order è in arrivo il 15 novembre per PS4, Xbox One e PC.