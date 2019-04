Heaven's Vault: l'affascinante avventura archeologica degli sviluppatori di 80 Days è ora disponibile

L'ispirata avventura archeologica degli sviluppatori di 80 Days, Heaven's Vault, è finalmente disponibile, riporta Rockpapershotgun.

Heaven's Vault si presenta come un'avventura non lineare e incentrata sulla trama. Al centro dell'esperienza, tuttavia, vi è ciò che Inkle definisce un "enorme puzzle linguistico", sarà, infatti, richiesto ai giocatori di decifrare la lingua da tempo perduta degli antenati di Aliya, la protagonista del gioco. Inkle sottolinea, tuttavia, che le vostre traduzioni potrebbero facilmente essere sbagliate e quindi potreste non conoscere mai alcune cose.

Secondo la descrizione ufficiale sulla pagina Steam dedicata, seguirete le avventure dell'archeologa Aliya Elasra, che, con un piccolo aiuto del suo compagno robot Six, deve tracciare un percorso attraverso un mondo conosciuto come Nebula alla ricerca di un accademico scomparso.

Che ne pensate di Heaven's Vault?