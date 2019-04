Twitch ha sospeso una cosplayer di Apex Legends per essersi colorata la faccia di nero

Twitch ha temporaneamente sospeso una cosplayer lituana dopo aver creato il cosplay di Lifeline truccandosi il volto di nero.

Come riporta Kotaku, Karina "Karupups" Martsinkevich ha tenuto uno streaming mentre stava preparando i cosplay di Lifeline su Twitch. Circa 160 spettatori hanno assistito alla sua preparazione. La cosplayer si è tinta i capelli ed indossando una camicia bianca ed una mascherina chirurgica, ha cominciato a dipingersi il volto con un fondotinta scuro per imitare la carnagione del personaggio.

"Nel mio stream, volevo mostrare agli spettatori quanto è difficile prepararsi per un cosplay, quanto tempo ci si può impiegare per il trucco, il costume e altri dettagli" ha dichiarato.

Peccato però che la cosplayer, forse involontariamente, ha registrato un caso di "blackface". Questa terminologia viene usata per indicare una persona bianca che tenta di presentarsi come una persona di colore dipingendosi così il volto. La pratica era utilizzata nell'Ottocento durante il teatro per mostrare gli stereotipi razzisti ed esagerati delle persone di colore. Lo stream è stato interrotto ancora prima che fosse finito e la cosplayer è stata bannata temporaneamente.

Dopo la decisione di Twitch, Martsinkevich ha postato un video su YouTube spiegando il motivo per cui ha voluto dipingersi il volto.

"Sono stata bannata 30 giorni su Twitch per aver intrapreso una condotta di odio nei confronti di un gruppo di persone. Io volevo solo essere simile a Lifeline di Apex Legends, era solo un cosplay che rendeva omaggio ad un personaggio che amo. Chiedo scusa a tutti coloro che si sono sentiti feriti dal mio video".

Nel mondo dei cosplay, dipingersi il volto scurendo i proprio connotati è una pratica molto disprezzata. La cosplayer è l'ultima di una serie di colleghi che sono stati richiamati per aver fatto un cosplay di una persona di colore.