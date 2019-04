Scopriamo il pericoloso mondo di Days Gone in un nuovo trailer

Sony ha pubblicato un nuovo trailer di Days Gone, la nuova esclusiva PS4 realizzata da Sony Bend e in arrivo nei negozi venerdì 26 aprile.

Nel filmato il creative director John Garvin parla dei numerosi pericoli che Deacon dovrà affrontare in un mondo di gioco vasto e affascinante, ma anche letale.

La minaccia più grande è, ovviamente, quella dei pericolosi Freaker, umani mutati da un virus ed estremamente aggressivi. Presi singolarmente non sono una grande minaccia, ma spesso in Days Gone vi capiterà di imbattervi in orde di dozzine, se non centinaia, di questi nemici.

La mutazione del virus ha creato anche delle versioni potenziate dei normali Freaker. Nel filmato, ad esempio vediamo gli Screamer, che emettono urli agghiaccianti attirando gruppi numerosi di nemici, e i Breaker, massicci colossi dotati di grande forza e resistenza.

Oltre ai mutanti, Deacon dovrà fare attenzione anche agli altri esseri umani. In Days Gone infatti potreste imbattervi in gruppi di sopravvissuti ostili o nei pericolosi "Rest in Peace", un gruppo di fanatici che esalta i Freaker e che attacca senza pietà chiunque abbia la sfortuna di incontrarli.

Insomma, il mondo di Days Gone tra foreste, montagne e deserti offre una buona varietà di ambientazioni e scorci memorabili. Ma non fermatevi troppo ad ammirare il panorama, il pericolo si trova dietro ogni angolo.