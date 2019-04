Days Gone si mostra in un nuovo esplosivo trailer

Days Gone è la nuova attesissima esclusiva a tema zombie di Sony, il gioco arriverà sul mercato il 26 aprile e metterà il giocatore nei panni del cacciatore di taglie Deacon St. John, che si troverà a sopravvivere in un mondo invaso da creature simili-zombie chiamate Freakers.

Come detto prima, mancano solo una manciata di giorni all'uscita del titolo Sony Bend e per ingannare l'attesa è stato pubblicato un breve trailer di 30 secondi, che mostra un mondo in rovina e pieno di pericoli, pronto ad uccidere chiunque non sia abbastanza preparato e forte da resistere. Fortunatamente per lui, Deacon potrà contare (oltre alle sue abilità fisiche) sulla sua fedele motocicletta, che possiamo considerare come una vera co-protagonista. Recentemente è inoltre stato annunciato che Days Gone necessiterà di una corposa patch day one dal peso non indifferente di 17,2GB. Al momento non sappiamo i dettagli di questo aggiornamento, tuttavia secondo alcuni utenti, potrebbe servire per risolvere alcuni bug che affliggono il gioco.

Days Gone sarà disponibile in esclusiva PS4 a partire dal 26 aprile, se volete saperne di più vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra anteprima dedicata.

Cosa ne pensate? Avete già visto il trailer?