Ad una settimana dalla sua uscita, World War Z supera il milione di copie vendute

Focus Home Interactive e Saber Interactive hanno oggi annunciato che il loro TPS World War Z ha superato il milione di copie vendute, ad una sola settimana dalla pubblicazione. Considerando che la versione PC è disponibile in esclusiva Epic Games Store, si tratta senza dubbio di un risultato molto importante per lo studio del New Jersey, autore di Shaq-Fu: A Legend Reborn ed NBA 2K Playgrounds.

Come riporta Venturebeat, il CEO di Saber Interactive ha così commentato la bella notizia:

"In linea di massima le vendite sono state molto forti sia in America che in Europa. Abbiamo registrato un picco di 70.000 persone in contemporanea, con distribuzioni molto simili su PS4, Xbox One e PC (Epic Games Store). Quello che ci sorpresi è stato il fatto che le vendite PC al di fuori del territorio americano sono state molto forti (gli Stati Uniti rappresentano solo un quarto delle vendite totali)."

World War Z è uno shooter co-op a tema zombie, nella modalità campagna i giocatori dovranno respingere una serie di orde di famelici non morti in alcune delle più importanti capitali del mondo. La modalità multiplayer viene invece descritta dagli sviluppatori come PvPvZ, in poche parole il vostro team dovrà fronteggiare un secondo gruppo di umani, tuttavia non bisognerà sottovalutare gli zombie presenti nell'area (e chi ha visto il film sa che possono essere molto rapidi).

World War Z è disponibile su PC, Xbox One e PS4.

Cosa ne pensate di questo titolo?