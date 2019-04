Nintendo Switch alle calcagna di PS4: raggiunta quota 8 milioni di unità vendute in Giappone

Nell'ultimo resoconto di Famitsu sulle vendite di Nintendo Switch, è venuto alla luce un dato decisamente impressionante riguardo l'apprezzata console ibrida.

Come riporta Twinfinite, Nintendo Switch ha raggiunto quota 8 milioni di unità vendute in Giappone, traguardo molto importante in quanto si va ad assottigliare moltissimo il divario con le vendite registrate da PS4, dalla data di lancio nel Paese.

Stando alle stime di Famitsu, per la precisione le unità di Switch vendute sono 8.000.058 al momento del report datato domenica 21 aprile, mentre le vendite della rivale PS4 erano a quota 8.033.587.

Come potete vedere, si tratta di un divario molto sottile ma bisogna anche sottolineare come PS4 abbia avuto un successo molto meno marcato rispetto a Switch in patria, mentre il grosso dei numeri sono stati registrati nel resto del mondo. Sta di fatto, ad ogni modo, che la console Nintendo ha venduto circa 2,5 volte più velocemente di PS4 e di questo passo il sorpasso è solamente questione di tempo.

Cosa ne pensate?