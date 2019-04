Senna e Prost si affrontano di nuovo in F1 2019

La leggendaria rivalitÓ tra Senna e Alain Prost potrÓ essere rivissuta in F1 2019 Legends Edition, annunciano Codemaster e Koch Media.

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per ogni dettaglio sul videogioco ufficiale della Fia Formula One World Championship 2019:

I fan che acquisteranno la 'F1« 2019 Legends Edition' potranno guidare come Ayrton Senna nella sua McLaren MP4/5B 1990 e come Alain Prost a bordo della Ferrari F1-90, potranno affrontare pi¨ di 8 sfide e ricevere delle livree esclusive multiplayer a tema Senna e Prost. Sono state aggiunte anche le sembianze dei piloti nella modalitÓ Carriera che i giocatori potranno sperimentare quando questa versione sarÓ lanciata con accesso anticipato 3 giorni prima il 25 Giugno 2019 su PlayStation«4, Xbox One, inclusa Xbox One X e PC Windows (DVD e Steam).

Inoltre, per celebrare il decimo gioco F1« dello studio Codemasters di Birmingham, i fan che prenoteranno o acquisteranno la "F1« 2019 Anniversary Edition" riceveranno due auto classiche premiate nella stagione 2010; la Ferrari F10, guidata da Fernando Alonso e Felipe Massa e la McLaren MP4-25 di Lewis Hamilton e Jenson Button. Entrambe si aggiungono alla Red Bull RB6 di Sebastian Vettel e Mark Webber del 2010 e alle molte auto classiche di F1« 2018 che sono state mantenute. SarÓ disponibile anche una Steelbook di F1« 2019 in edizione limitata solo presso alcuni retailer selezionati.

La cover di F1« 2019 ha un nuovo look che rispecchia la feroce competizione che si Ŕ sviluppata nelle ultime stagioni. L'attuale campione del mondo, Lewis Hamilton, e il principale antagonista Sebastian Vettel, si aggiudicano la copertina di molti territori, altri hanno fatto una scelta differente per omaggiare altri avversari nel loro paese.

Dopo la reazione positiva della community racing al trailer d'annuncio, la F2TM Ŕ ufficialmente confermata con la stagione 2018 completa disponibile dal lancio, alla quale si aggiungerÓ in digitale la stagione F2TM 2019 pi¨ avanti quest'anno con funzionalitÓ online. I giocatori potranno competere con George Russell, Lando Norris e Alexander Albon prima di procedere nella stagione F1« con i rispettivi team.

"I fan possono vedere dal nuovo design della copertina che F1« 2019 ha un forte focus sulla rivalitÓ, proprio come lo sport reale stesso. Per questo, siamo assolutamente lieti di aver resuscitato la pi¨ grande rivalitÓ di F1« tra Ayrton Senna e Alain Prost ", ha dichiarato Paul Jeal, F1« Franchise Director di Codemasters. "La loro rivalitÓ inizi˛ proprio nella stagione del 1984 e raggiunse uno dei vertici pi¨ drammatici di sempre nel primo giro del Gran Premio del Giappone durante la stagione 1990. ╚ una rivalitÓ che Ŕ andata oltre lo sport ed Ŕ considerata la pi¨ grande di tutti i tempi dai fan di F1«. Sappiamo che la nostra community adorerÓ che le due leggende di questo sport siano state finalmente immortalate insieme nel nostro gioco."

"Siamo estremamente felici di portare la FIA Formula 2 Championship nel franchise. ╚ sempre stata una delle funzionalitÓ pi¨ richieste dalla nostra community e arriva in un momento perfetto con i primi tre piloti del 2018, George Russell, Lando Norris e Alexander Albon che si stanno dirigendo verso la F1« per questa stagione. Non vediamo l'ora di svelare maggiori dettagli su come questa sia integrata nella modalitÓ carriera nelle prossime settimane."