Hunterace si aggiudica l'Hearthstone World Championship 2019 e 250,000$ del montepremi

L'Hearthstone Championship Tour (HCT) ha incoronato il suo ultimo campione. Domenica 28 aprile, Casper "Hunterace" Notto ha sconfitto Torben "Viper" Wahl, con il risultato di 3-2, nelle finali dell'HCT World Championship 2019, tenutosi in Taiwan al Taipei Heping Basketball Stadium, portandosi a casa il premio di 250,000$.

Risultati finali:

1 Posto- Casper "Hunterace" Notto (Europa) - 250,000$

2 Posto- Torben "Viper" Wahl (Europa) - 150,000$

3/4 Posto - Raphael "BunnyHoppor" Peltzer (Europa) - 100,000$

3/4 Posto - Guan "Jing" Zhendong (Cina) - 100,000$

Terminato l'Hearthstone Championship Tour, il nuovo pinnacolo dell'Esport di Hearthstone, gli Hearthstone Grandmasters, debutta il 17 maggio!

Il massimo livello dell'ecosistema competitivo di Hearthstone vedr sfidarsi 48 dei migliori giocatori al mondo di Hearthstone, divisi in tre regioni e suddivisi in gruppi da 16 per America, Europa, e Asia-Pacifico.