IKON, la prima piattaforma gaming che consente di creare sfide tra amici, è ora disponibile

Attraverso un comunicato stampa veniamo a conoscenza di IKON, una nuova piattaforma gaming dedicata alla community di giocatori.

Con IKON sarete in grado di creare partite personalizzate da condividere con i vostri amici o con gli altri giocatori collegati in tutto il mondo. I giochi supportati da questo programma includono League of Legends e PUBG.

Il software di IKON sarà operativo non appena sarete entrati nel gioco. Mentre accumulate trofei, IKON registrerà il vostro gameplay e non appena la partita finirà, il software creerà per voi delle clip dei momenti più epici, oltre ad un servizio di editing che permetterà di apportare modifiche prima di condividerli sui social.

Oltre a questo le sfide su IKON offrono un nuovo modo per i fan di supportare i propri creatori, consentendo a questi ultimi di interagire anche quando non stanno creando contenuti video. IKON consente inoltre di monetizzare, incoraggiando così i creatori a sviluppare nuove ed interessanti sfide per i propri follower.

"IKON , nella sua essenza, è una piattaforma sia per i giocatori che per i creatori", afferma Jonathan Weinberg, CEO di IKON . "La sfida e la creatività sono la spina dorsale dei giochi quindi volevamo creare una fantastica sandbox per i creatori che usassero le sfide come un modo per essere parte del gameplay dei loro fan anche quando hanno finito lo streaming".

La piattaforma è già disponibile su PC. Per scaricare il programma non vi resta che visitare questa pagina.