NBA 2K Playgrounds 2 supporta il crossplay tra PC, Xbox One e Nintendo Switch

Saber Interactive ha annunciato di aver pubblicato una nuova patch di NBA 2K Playgrounds 2 che aggiunge il supporto crossplay su PC, Xbox One e Nintendo Switch.

Com'era prevedibile, tra le console che usufruiranno di questa feature non figura PlayStation 4. Attualmente Sabre Ineractive non ha dichiarato se in futuro verrā inserita anche la console di casa Sony.

Per chi non lo conoscesse, NBA 2K Playgrounds 2 č un gioco arcade dedicato al basket che presenta circa 300 giocatori da scegliere all'inizio incluse nuove aggiunte leggendarie come Michael Jordan, Kobe Bryant e Kareem Abdul-Jabbar. Il gioco include anche dieci nuovi campi da gioco da tutto il mondo, compresi i campi di Washington, DC, St. Louis, Seoul e Australia.

The latest #Playgrounds2 update is out of this world. Ball out on the new Mars Playground with some old faces in new places! Brand new outfits and court editor items are also available! ?? https://t.co/nd3j4jG1AG pic.twitter.com/YUlFbdRyod