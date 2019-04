Descend è un affascinante puzzle RPG attualmente su Kickstarter

Twinspell Studio è uno sviluppatore emergente composto da 5 neolaureati, e il loro primo gioco sembra fantastico. Intitolato Descend, si tratta di un gioco di ruolo con elementi puzzle e platform che si svolge in un mondo fantastico.

Descend attualmente sta raccogliendo fondi attraverso una campagna Kickstarter, nel tentativo di arrivare a 37.167 $ prima del 17 maggio 2019, riporta Dualshockers.

Per quanto riguarda il gioco stesso, Descend segue le vicende di una ragazza di 12 anni, Faye, che è il leader legittimo del suo clan all'interno di Calder's Chasm, una gigantesca struttura in rovina. I suoi genitori scomparvero durante una spedizione a Calder's Chasm, dando a Faye una motivazione ancora più personale per esplorare. Faye ha anche alcune abilità magiche che le permettono di manipolare la vita delle piante e controllare le sentinelle di pietra chiamate Orison.

Naturalmente, questi elementi magici giocano un ruolo nel gameplay. I giocatori dovranno appassire e coltivare piante per progredire mentre comandano anche i piccoli Corolith di Orison e Karoliths di Orison più grandi. Detto questo, i poteri mistici hanno anche un lato oscuro e possono prendere il controllo di Faye se non starà attenta.

I vari ambienti presenti sono davvero impressionanti per un progetto in Unreal Engine 4 realizzato da soli 5 neolaureati. Se siete appassionati di platform puzzle, giochi di ruolo o mondi creativi e meravigliosi, Descend dovrebbe fare al caso vostro.

Descend è attualmente disponibile solo per PC, anche se Twinspell Studio spera di portare il gioco su altre piattaforme se la campagna di Kickstarter avrà successo e gli stretch goal saranno soddisfatti. Kickstarter svela anche la finestra di lancio della versione finale, prevista per il mese di agosto 2021.