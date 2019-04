Days Gone: alcuni utenti stanno riportando problemi dopo aver installato la patch 1.06

E'da oggi disponibile il nuovo aggiornamento per Days Gone, la nuova esclusiva PS4 che mette il giocatore nei panni di Deacon St. John in un mondo devastato da un'epidemia di zombie (o qualcosa di simile).

Come riporta Gamerevolution, la patch si limita solo a risolvere qualche bug e migliorare la stabilità generale del titolo, tuttavia alcuni utenti hanno riportato diversi problemi, come fastidiosissimi crash. Tramite un post su Reddit, l'utente Negative_Nester ha raccontato la sua esperienza:

"Dalla pubblicazione della patch, ho notato dei crash sulla mia PS4 Pro per due volte. Ho provato diversi giochi e non ho riscontrato nessun problema del genere. Da quanto ho avuto modo di apprendere dai resoconti di altri utenti, non sono il solo ad essere incappato in questo problema. Il gioco è praticamente ingiocabile, c'è qualcuno che non sta riscontrando questo problema?"

In attesa di delucidazioni da parte di Sony, ci sentiamo di consigliarvi di evitare di scaricare la nuova patch, almeno per il momento.

Days Gone è disponibile in esclusiva PS4, se volete saperne di più vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione.

Cosa ne pensate? Avete riscontrato problemi del genere?