Dark Souls Remastered: disponibile la mod Daughters of Ash

Daughters of Ash è una massiccia mod per Dark Souls che aggiunge numerosi contenuti al capostipite della celebre serie di From Software.

Inizialmente il progetto era compatibile solo con l'edizione "Prepare to Die", arrivata su PC nel 2012, ma ora finalmente è disponibile anche per la Remastered pubblicata da Bandai Namco l'anno scorso.

Come riporta PCGamer, Daughters of Ash è uno dei progetti più ambiziosi e seguiti dalla community dei Souls in quanto modifica drasticamente il titolo, includendo alcuni contenuti originali tagliati dagli sviluppatori e introducendo nuovi eventi e incontri. L'obiettivo è quello di "replicare il feeling che si prova nel giocare a Dark Souls per la prima volta"".

La mod include nuovi nemici e boss, che non puntano tanto ad innalzare ulteriormente il livello di difficoltà quanto piuttosto a rendere ancora più interessante il mondo di Lordran. Infatti sono presenti anche nuovi NPC e nuove storie che espandono ulteriormente la già ricca lore del titolo From Software. Gli asset utilizzati dalla mod sono gli stessi presenti nelle righe di codice dell'originale Dark Souls e il risultato è stato già lodato da tantissimi giocatori.

Se siete interessati, Daughters of Ash è disponibile su NexusMod a questo link. Tenete presente che giocando online con la mod attiva potrete ricevere un ban, quindi è consigliabile giocarci attivando la modalità offline di Steam.

