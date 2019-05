La versione Nintendo Switch di Darksiders II: Deathinitive Edition compare nel listino del rivenditore EB Games Canada

Darksiders II è titolo action pubblicato nel lontano 2012 su PC, PS3, Xbox 360 e Nintendo Wii U, successivamente (circa tre anni dopo) il gioco è arrivato sulle console di attuale generazione in forma di Darksiders II Deathinitive Edition, edizione riveduta e corretta dell'opera originale.

Come riporta Gematsu, sembra che il titolo stia per arrivare anche su Nintendo Switch, almeno prendendo per buono il listino del noto rivenditore EB Games Canada, che propone il titolo con protagonista Morte per 29,99 dollari canadesi. E' inoltre disponibile la descrizione del gioco, che potete trovare qui sotto:

Quello che inizia con Guerra finisce con Morte. Svegliato dalla fine dei giorni, Morte, il più terrificante dei 4 Cavalieri dell'Apocalisse si imbarca in una missione per ripristinare il genere umano e redimere il nome di suo fratello. Durante il suo viaggio, il Cavaliere scoprirà che ci sono cose peggiori di un'apocalisse sulla Terra.

Diventa il più terrificante dei 4 Cavalieri dell'Apocalisse, capace di distruggere interi mondi

Un epico universo mai visto prima, in pieno stile Joe Mad

Personalizza la tua esperienza con set di armature ed alberi delle abilità

Esplora un vasto mondo, ricco di missioni secondarie

Il giocatore potrà esplorare l'ambiente di gioco utilizzando la velocità e le doti atletiche di Morte

Prima di lasciarvi vi invitiamo a prendere queste informazioni come semplici rumor e vi ricordiamo che Darksiders II: Deathinitive Edition è già disponibile su PS4 ed Xbox One.

Cosa ne pensate? Avete già giocato Darksiders II?