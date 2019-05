Fortnite: pubblicata una seconda immagine teaser della stagione 9

Ormai manca poco all'inizio della stagione 9 di Fortnite ed Epic games ha pubblicato oggi una seconda immagine teaser ad essa dedicata. Come per l'immagine pubblicata ieri, abbiamo solo una manciata di indizi per capire cosa ci aspetterà nella nuova stagione.

Come riporta Fortnite Intel, il Tweet con cui è stata pubblicata la nuova immagine recita "il futuro è luminoso" e troviamo la lettera "E" nell'immagine stessa, insieme ad una nuova skin. Se combiniamo la lettera di oggi con quella contenuta nell'immagine pubblicata ieri, otteniamo "NE", questo vuol dire che nei prossimi giorni verranno pubblicate nuove immagini.

L'immagine pubblicata ieri raffigura quello che sembra essere una sorta di samurai hi-tech giapponese, la cui maschera farebbe pensare a quella indossata dagli Oni. Si tratta di una sorta di demoni che compaiono spesso nella cultura nipponica e sono solitamente associati al male. Che un esercito di demoni stia per invadere il mondo di Fortnite? Non ci resta che attendere per scoprirlo. In ogni caso stiamo ancora parlando di pure ipotesi che vi invitiamo a prendere con le pinze, almeno fino a quando non avremo maggiori dettagli in merito.

Fortnite è disponibile su PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobile, se volete saperne di più vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra recensione.

