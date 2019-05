STEEP: Ubisoft vi regala la versione PC del suo titolo sportivo

Ubisoft ha annunciato che la versione PC del suo STEEP (titolo dedicato agli sport estremi) è disponibile al download gratuito per tutti, è infatti possibile scaricare (e sarà vostro per sempre) il gioco da oggi fino alla mezzanotte del 22 maggio.

Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, gli interessati dovranno accedere al proprio account Uplay e seguire le semplici istruzioni che trovate sul sito di Ubisoft. Una volta fatto questo e ricevuto la mail di conferma, potrete richiedere il gioco. Prima di proseguire teniamo a precisare che la versione proposta da Ubisoft è quella base, ovvero non comprende le espansioni degli X Games e delle alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, tuttavia sarà presente il multiplayer e tutti gli aggiornamenti pubblicati dall'uscita del titolo.

"Scivola sui pendii di un mondo innevato. Allacciati le cinture e preparati per degli stunt epici mentre ti fai strada fino in cima al divertimento. Sperimenta 360° di libertà visiva mentre eplori le Alpi. Lascia che il tuo sguardo ti faccia immergere in un ambiente invernale sconfinato. La consapevolezza della situazione non è mai stata così fluida con l'insieme di funzionalità integrate dell'Eye Tracking di Tobii. Usare lo sguardo per tagliare le colline migliora il tuo gameplay e ti permette di vivere l'esperienza migliore della tua vita." - possiamo leggere sulla pagina Steam del gioco.

STEEP è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.

Cosa ne pensate? Approfitterete di quest'offerta?