MythBusters: The Game è il gioco che mette alla prova la scienza realizzato in collaborazione con Discovery Channel

Lo sviluppatore Byte Barrel e i publisher Movie Games e PlayWay hanno da poco annunciato il loro nuovo gioco di simulazione MythBusters: The Game - Crazy Experiments Simulator.

Attraverso un comunicato stampa ufficiale, scopriamo che MythBusters: The Game Ŕ stato sviluppato in collaborazione con Discovery Channel, ed Ŕ basato e concesso in licenza sul popolare programma TV MythBusters, dove si mettono alla prova la scienza e varie teorie.

Nella descrizione ufficiale leggiamo:

"Lasciati trasportare dalla follia scientifica! Usa gli oggetti pi¨ semplici o le macchine complesse. Pianifica i tuoi miti in officina e poi vai nel campo di prova dove puoi verificare la validitÓ della tua tesi. Sperimenta gli effetti sorprendenti del tuo duro lavoro e di idee interessanti".

Che ne pensate?