Il nuovo capitolo di GRID si mostra in questo trailer di annuncio, attivi i pre-order

Il nuovo capitolo di GRID sta per approdare su PC, PlayStation 4 ed Xbox One a partire dal 13 settembre. Per l'occasione Codemasters ha pubblicato il primo filmato di annuncio.

Come vi abbiamo annunciato ieri, questo sarÓ il quarto capitolo della serie ed offrirÓ un'intensa azione che attraversa quattro continenti in alcune delle strade e circuiti pi¨ famosi del mondo.

La novitÓ di quest'anno Ŕ che il gioco Ŕ stato sviluppato anche grazie all'aiuto di Fernando Alonso che, non solo ha firmato come Race Consultant, ma sarÓ presente attivamente all'interno di GRID. I giocatori parteciperanno ad una serie di eventi contro alcuni membri della squadra 'FA Racing' Esports di Alonso, attraverso diverse classi di corse, prima di trovarsi faccia a faccia con l'ex campione del mondo nella sua famigerata Renault R26 F1, in un evento finale.

Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Vi ricordiamo che sono giÓ attivi i preordini di GRID ed il gioco avrÓ due versioni: la Standard Edition e la Ultimate Edition in cui saranno inclusi tutti i contenuti delle tre stagioni.